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İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir'de üniversite ve sanayi işbirliğini ele aldı

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MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın katılımıyla üniversite ve sanayi sektörleri arasında işbirliği fırsatları değerlendirildi. İşletmelerin geleceğinin üniversite ile yakın ilişki kurmaktan geçtiği vurgulandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "İzmir'e Değer Katanlar" etkinliğinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın katılımıyla üniversite ve sanayi sektörleri arasında işbirliği fırsatları ele alındı.

MÜSİAD İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre toplantı, Şube Başkanı Gökhan Temur'un moderatörlüğünde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temur, üniversite ve sanayi işbirliğinin Türkiye'nin geleceği için ne kadar kritik olduğunu çok iyi bildiklerini belirtti.

İşletmelerin geleceğinin artık üniversite ile daha yakın ilişki kurmaktan geçtiğine işaret eden Temur, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeli ile işletmelerimizin deneyim ve finansal gücünü birleştirerek geleceği yakalayabiliriz. Üniversiteler, sanayinin ihtiyaçlarına uygun, nitelikli iş gücü yetiştirmeli ve müfredatlarını sürekli olarak güncellemelidir. İşletmelerimiz ise üniversitelerle daha sıkı bir işbirliği içinde olmalı, AR-GE, ÜR-GE yatırımlarını artırmalı ve üniversitelerdeki potansiyeli desteklemelidir. Prof. Dr. Yusuf Baran, Londra merkezli uluslararası üniversite derecelendirme platformu tarafından 'Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü'ne layık görülmüştür. İzmir'imiz ve ülkemiz adına başarılı çalışmalarla ön plana çıkan bu çabalarının, gelecekte de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum."

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise üniversite sanayi iş birliğinin bilimsel potansiyeli sanayiye aktararak ekonomik değer üretmenin yanında öğrencilerin iş yaşamını deneyimlemeleriyle sosyal boyutta da bir fayda oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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