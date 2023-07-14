İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, AK Parti'nin yeni ekonomi modelini eleştirdi

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, " Ak Parti, akılla, bilimle bağdaşmayan bu yeni ekonomik modelle ne hayal ettiyse tam tersi gerçekleşti." dedi.

Özlale, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde partisi adına yaptığı konuşmada, uygulanan ekonomi yaklaşımının, ekonomik depremin habercisi olduğunu ileri sürdü.

Deprem için yapılacak harcamalara hiçbir siyasi partinin itirazının olmadığını ancak rekor seviyede bütçe açığı ile karşı karşıya kalınacağını iddia eden Özlale, "Bütçe açığını sadece deprem ile açıklamak mümkün değil. Burada bütçe açığının odağında yeni ekonomi modeli vardır. Yeni ekonomi modelini anlamadan, iktisadi sonuçlarına bakmadan karşımızdaki bu ek bütçeyi anlayamayız." dedi.

Özlale, yeni ekonomi modelinin sürdürülebilmesi için kur korumalı mevduat sisteminin getirildiğini, sonrasında işlerin çıkmaza girdiğini söyledi.

Ekonomi modelinin sonuçlarına bakıldığında aylık 7 milyar, bir yılda 60 milyar dolar cari açık verildiğini ileri süren Özlale, şunları kaydetti:

"Cari fazla verecek diye yola çıktığınız bu model bir sene içerisinde tam 60 milyar dolar cari açık verdi. Enflasyon düşecek dediniz, yüzde 80'e çıktı. Enflasyon yüzde 40'a indiği zaman bunu bir başarı hikayesi gibi gösteriyorsunuz. Dolayısıyla rekor enflasyon, rekor cari işlemler açığı ile karşılaştık. Yatırımlar söylendiği gibi artmadı. Yatırımlar normalde gelişmekte olan ülkeler kadar arttı, Türkiye yüzde 4 büyüdü. Gelişmekte olan ülkelerde de rakamlar zaten bu seviyede. Dolar bazında değerini çok fazla kaybeden, üç kuruşa düşen Türk şirketlerinin satılmasını bize 'yatırım mucizesi' diye yutturamazsınız. AK Parti, akılla, bilimle bağdaşmayan bu yeni ekonomik modelle ne hayal ettiyse tam tersi gerçekleşti."

Özlale, hükümetin istihdamın arttığından bahsettiğini, gelişmiş ülke seviyesine çıkmayı hayal ettikleri ülkede sadece 4 kişiden birinin çalıştığını iddia etti.

AK Parti'nin iktidara geldiği dönemdeki istihdam oranlarına bakıldığında, Polonya ve Macaristan ile aynı seviyede olduğunu, bugün Polonya ve Macaristan'daki istihdam oranının yüzde 60'lara yaklaştığını ifade eden Özlale, "Modelini benimsediğiniz Güney Kore'de istihdam oranı yüzde 62. Burada istihdam konuşacak olursanız eğer sadece işsizlik oranına bakmayın. Türkiye'de kaç kişi çalışıyor, nüfusun yüzde kaçı çalışıyor biraz da ona bakın." diye konuştu.