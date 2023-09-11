İYİ Parti Milletvekili Mehmet Akalın: Ayçiçek üreticilerine destek verilmeli

İyi Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Trakya'da ayçiçek veriminde kuraklık nedeniyle ciddi düşüş olduğunu, üreticilerin parasını ödeyemediği için ayçiçeklerini tarladan biçtiremediklerini söyledi. Akalın, "Birçok kişi de biçmeden tarlada bıraktı. 30-40 kiloyu geçmeyen verimler var. Bunun hemen hükümet tarafından destek verilmesi lazım" dedi.

Akalın, Trakya'da ayçiçek üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Ayçiçek veriminde kuraklığa bağlı düşüş olduğunu, devletin çiftçileri desteklemesi gerektiğini ifade ifade eden Akalın, ayçiçek alım fiyatının açıklanmadığını, kilogramda 70 kuruş olan ayçiçeği desteklemesinin arttırılması gerektiğini dile getirdi.

"ÇİFTÇİMİZİN DESTEKLENMESİ LAZIM"

Akalın, şunları kaydetti:

"Bir, hükümetten fiyatın açıklanmasını bekliyoruz. İki daha önemlisi desteklerin arttırılmasını bekliyoruz. Çiftçimizin desteklenmesi lazım. Fiyattan daha çok desteklerin arttırılması lazım. 70 kuruş destekle bu işin yapılması mümkün değil. Bir şeyi daha gündeme getirmek istiyorum. Ayçiçeği hasatına bakarsanız, biçilenler var. Birçok kişi de biçmeden tarlada bıraktı. 30-40 kiloyu geçmeyen verimler var. Bunun hemen hükümet tarafından destek verilmesi lazım. Dediğim gibi insanlar biçme parasını bile biçtiklerinde karşılayamıyorlar. Sadece fiyat değil verimle ilgili sıkıntı var. Bunu da destekleyecek hükümetir."