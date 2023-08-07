İYİ Parti Milletvekili Kocamaz, TMO'dan Mısır Taban Fiyatı Açıklaması İstedi

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, tarımsal üretimdeki maliyet artışına dikkat çekerek, TMO'nun mısır taban fiyatını açıklamasını istedi. Kocamaz, üreticilerin zarar ettiğini ve hükümetin politikalarının tüccara ve marketlere kar sağladığını belirtti.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, TMO'nun hiç vakit kaybetmeden mısır taban fiyatını açıklamasını istedi.

Kocamaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, motorinin, tarımsal üretimin en önemli girdilerinin başında geldiğini ifade etti.

Motorin fiyatının 2,5 ayda iki katına çıktığını dile getiren Kocamaz, gübre, sulama ve elektrik fiyatlarında da yükseliş görüldüğünü anlattı. Üreticinin elde etmesi gereken karın, hükümet politikalarıyla tüccara ve marketlere gitmeye başladığını söyleyen Kocamaz, "Mersin'de kayısı, limon, muz, kiraz ve buğday üreticileri perişan oldu. Bu ürünleri, maliyetlerinin çok altında fiyatlara satmak zorunda kaldılar. Üreticiden 3 liraya alınan limon, marketlerde 20 liraya satılıyor. Muz üreticisi ise ithal muza ayrıcalık sağlanması nedeniyle bu sene kazanç sağlayamadı." diye konuştu.

Kocamaz, TMO'nun, buğday üreticisine randevu vermediğini öne sürerek, "Mısır hasadında da benzer bir durum yaşanıyor. Önünü göremeyen ve borçlu durumdaki mısır üreticisi, maliyetinin çok altında bir tutara, 4,5 liraya, zararına tüccara mısırını satmaya başladı. Bu nedenle TMO'nun hiç vakit kaybetmeden mısır taban fiyatını açıklaması ve piyasada yerini alarak denge oluşturması gerekiyor." dedi.

TMO'nun, depolarında ithal hububatlar bulunduğu için yerli ürünleri alamadığını belirten Kocamaz, bir an önce bu sorunun çözülmesini ve yerli üreticiden satın alımların tamamlaması gerektiğini dile getirdi.