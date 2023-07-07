İYİ Parti Milletvekili Hamşıoğlu, hububat alımlarındaki randevu sistemini eleştirdi

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, hububat alımlarındaki randevu sistemine ilişkin, "Çiftçinin TMO'dan randevu alabilme ihtimali, piyangodan ikramiye çıkması kadar düşük bir ihtimal." dedi.

Hamşıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hububat alımlarının randevu sistemi ile yapılmasını eleştirdi.

Çiftçinin elindeki ürünü bir an önce Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) vermek istediğini belirten Hamşıoğlu, "Çiftçi ve üretici organize bir şekilde iflasa terk edildi. TMO hububat alımının randevu ile yapılacağını açıkladı. Çiftçi uzun kuyruklara girmeyecekti. Bu sefer de internet başında aynı mağduriyet yaşanmaya devam ediyor." diye konuştu.

Hamşıoğlu, Türkiye'nin birçok ilinde bu sorunun yaşandığını dile getirerek, "Sorun teknolojiyi kullanamamaktan kaynaklanmıyor. Çiftçinin TMO'dan randevu alabilme ihtimali, piyangodan ikramiye çıkması kadar düşük bir ihtimal. Çiftçi borç içerisinde ve icra kapıda. Önümüzdeki yıla ekim yapıp yapamayacağı meçhul. Çiftçi hasattan sonra haklı olarak ürününü bir an önce vermek istiyor. Çiftçilerin özel depoları yok. Çiftçi bir an önce ürününü TMO'ya vermek istiyor." ifadelerini kullandı.