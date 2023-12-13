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Boyner Grup ile KAGİDER'in yürüttüğü "İyi işler" projesinin 7. dönem eğitimleri başladı

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Kadın girişimcilerin güçlenmesine ve işlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle gerçekleştirilen "İyi işler" projesinin 7. dönem eğitimleri başladı.

Kadın girişimcilerin güçlenmesine ve işlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle gerçekleştirilen "İyi işler" projesinin 7. dönem eğitimleri başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup, "İyi İşler" projesinin yeni dönemi için düğmeye bastı.

2015'ten bu yana devam eden ve son 5 yıldır KAGİDER işbirliği ile sürdürülen "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın yeni eğitim döneminde, deprem bölgesindeki kadın girişimci ve kooperatifler projenin önemli bir parçası olmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar 119 kadın girişimcinin mezun olduğu projeye, bu yıl 20'si deprem bölgesinden olmak üzere toplam 43 kadın girişimci dahil olacak.

Proje kapsamında girişimciler iletişim, stratejik planlama, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku gibi 20 farklı konuda 9 haftalık kapsamlı bir eğitim alacak. Programı başarıyla tamamlayan kadın girişimciler "İyi İşler" sertifikalarını almaya hak kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, projenin uzun soluklu yolculuğunun kadınların güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konularındaki kararlılıklarının somut sonucu olduğunu belirtti.

Grup olarak imza attıkları her proje ve çalışmada önceliklerinin, kapsayıcılık ve çeşitlilik olduğunu ifade eden Boyner, şunları kaydetti:

"Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için en kararlı çalışmalar yürüten grupların başında gelmek bizim için en büyük mutluluk. Kadınlar sadece kendi hayatlarını değil, çevresindeki insanları, çalıştıkları kurumları ve yaşadıkları toplumu da iyileştirme gücüne sahip. Bu yüzden kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını bir baş kaldırış değil, daha iyi bir gelecek için toplumun olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Bu yıl programımıza deprem bölgesinden de kadınlar katılım sağladı. Bölgenin ayağa kalkması için sürdürülebilir bir destek sağlanması gerekiyor. Bu doğrultuda deprem bölgesinde yer alan kadınlarımızın projemize dahil olması çok değerli. Yeni dönemde 'İyi İşler' programını daha da genişleterek, kadınların iş dünyasındaki varlıklarını güçlendirmek, eğitim imkanları sunmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak için çalışacağız."

"Siz hayallerinizin peşinden koşun, biz her zaman yanınızdayız"

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu da derneğin kurulduğu günden bu yana kadın istihdamını ve girişimci sayısını artırmak için çalıştığını, bu amaca hizmet eden projelerde yer almaktan dolayı da çok mutlu olduklarını aktardı.

Kadının hayatın her alanında güçlendirilmesinin bugün Türkiye'nin gündemindeki en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Bezircioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İş hayatında yönetici pozisyonlarında, girişimcilik ekosisteminde kadınların eşit oranda yer aldığı bir Türkiye hayal ediyor ve iş ortaklarımızla birlikte bu hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İyi İşler programı da bizim bu hayalimize katkı sağlayan bir proje. Program bugüne kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinden 119 kadının işlerini büyütmelerine destek oldu. Kadın girişimciler aldıkları eğitim ve mentörlük desteği sayesinde önlerindeki birçok engeli aşmanın yollarını öğrendi. Programdan mezun olan girişimcilerin başarıları aynı zamanda işe yeni başlayan kadınlara da ilham oldu."

Kaynak: AA / Ekonomi

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