İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi Türkiye turuna çıkıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Zorlu Energy Solutions (ZES) Güneş Arabası Ekibi, doğaya zarar vermeden araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermek amacıyla "ARIBA ZES X" adlı araçla bin 300 kilometrelik Türkiye turuna çıkıyor.

Zorlu Enerji'nin yeni nesil markası ZES, İTÜ Güneş Arabası Ekibi'nin ana sponsoru oldu. Sanayi-üniversite birlikteliğine örnek olması hedeflenen iş birliği, finansal destekle sınırlı kalmayacak.

Zorlu Enerji'nin güneş enerjisi ekibi, gelecek 2 yıl boyunca İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi olarak anılacak. Şu ana kadar 10 güneş arabası üreten İTÜ ve ZES Güneş Arabası Ekibi, doğaya zarar vermeden de araç kullanmanın mümkün olduğunu göstererek, toplumda bu yönde bir farkındalık oluşturmak amacıyla ARIBA ZES X aracıyla 1300 kilometrelik Türkiye turuna çıkacak.

7-12 Ağustos arasında gerçekleştirilecek tur, İstanbul'dan başlayacak ve Bursa, Eskişehir, Konya, Ankara güzergahından devam edecek. Ekip, güzergahta bulunan ZES elektrikli araç şarj istasyonlarında da durarak, farklı şehirlerde çeşitli etkinliklerin parçası olacak.

Ekip, gelecek ay Belçika'da düzenlenecek güneş arabaları yarışı European Solar Challenge organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek.

"Yeni nesil akıllı enerji sistemlerine odaklanıyoruz"

İTÜ ve ZES Güneş Arabası Ekibi'nin iş birliğine yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, öğrenci kulüpleri ve proje takımlarının çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibimiz yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, gelişen araç teknolojileri, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları alanlarında her yıl önemli çalışmalara imza atıyor. Bizler de öğrencilerimizin bu özverili çalışmalarına elimizden geldiğince destek olma çabası içindeyiz." dedi.

Koyuncu, projede yer alan öğrenciler, akademisyenlerle ve projeyi destekleyen Zorlu Enerji'ye teşekkür etti.

Zorlu Solar ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü Evren Evcit de şirket olarak yeni nesil akıllı enerji sistemlerine odaklandıklarını ifade ederek, yenilenebilir enerji yatırım vizyonlarının parçası olan güneş enerjisi ve teknolojileri alanına 2017'de giriş yaptıklarını aktardı.

Dünya çapında tanınmış önemli güneş panellerinin distribütörlüğünü üstlendiklerini dile getiren Evcit, "Geçen sene üretimine başlayarak ZES markamızla buluşturduğumuz güneş enerjisi modüllerimiz de çok ciddi talep gördü. Yol haritamız güneş enerjisi ve fark yaratan çözümlere odaklanmak. Kullanımı teşvik etmek ve gençlerin öğrenme temelli bilimsel projelerini ortaya koyma yolundaki çabalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan bu birliktelik aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğinin de güzel bir örneğini teşkil ediyor." diye konuştu.???????