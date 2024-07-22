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İTÜ Hyperbee Takımı İsviçre'de Ödül Aldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Hyperbee Takımı'nın İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda üç kategoride ödül aldığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Hyperbee Takımı'nın İsviçre'de düzenlenen uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda üç kategoride ödül aldığını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gençlerimizden güzel bir haberle haftaya başlayalım." ifadesini kullandı.

İsviçre'de düzenlenen, Türkiye'nin 4 takımla katıldığı uluslararası EHW Hyperloop Yarışması'nda İTÜ Hyperbee Takımı'nın muhteşem bir başarıya imza attığına işaret eden Kacır, "2022 yılından bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST Hyperloop yarışmalarında yetişen takımlarımız artık yurt dışında bayrağımızı dalgalandırıyor. İTÜ Hyperbee, üç kategoride aldığı ödülle gururumuz oldu. Genç kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Milli Teknoloji Hamlesi her alanda, her yerde." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Fatih Kacır İsviçre Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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