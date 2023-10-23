İTÜ'den, DEİK Başkanı Olpak'a "fahri doktora" unvanı verildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'a fahri doktora unvanı verildi.

İTÜ Senatosu tarafından alınan karar neticesinde DEİK Başkanı Olpak'a verilen fahri doktora diploması için İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Olpak, "İstanbul Teknik Üniversitesinden benim ve ağabeylerimin ifadesiyle Teknik Üniversiteden mezun olup, bugün de böyle taltif edilmek çok özel." dedi.

Eğitim-öğretim hayatının ilk yıllarına ilişkin bilgiler veren Olpak, parasız yatılı olarak Nazilli Sümer Ortaokulu ve Aydın Lisesi'nde okuduğunu ve 1977'de mezun olduğunu belirtti.

Lise ve üniversite yıllarına değinen Olpak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O zaman Türkiye'de 1 adet Fen Lisesi vardı. 9 adet de Deneme Fen Lisesi açılmıştı. Aydın Lisesi onlardan birisiydi. Hayalim mühendis olmak ve İTÜ'de okumaktı. Deneme Fen Lisesi ve İTÜ başvuru şartlarına göre sistem şöyleydi: Birinci sınıfta temel dersleri alıp, ikinci sınıfta notlarınız ve tercihinize göre fen veya sosyal bilimler okuyordunuz. Üçüncü sınıfta da matematik ve tabii bilimler olarak ayrılıyordunuz. İTÜ tercihi için önce fen, sonra matematik bölümünü seçmeniz gerekiyordu. Liseye girerken kurgum hazırdı, İTÜ'de okuyacaktım. Hedefime ulaştım, üniversite tercihlerimi yaptım. 18 tercihimin ilk 14'ü İTÜ idi. O dönem ocakta tercih yapıp haziranda sınava giriyor, ağustosta da postayla sonucu öğreniyordunuz."

"İTÜ mezunu bir makina mühendisi olmanın onurunu yaşıyorum"

Nail Olpak, Burdur'un yayla köyü olan İbecik'te mektupları sadece perşembe günleri dağıtan postacıdan zarfı alırken akıldaki sadece "Acaba hangi bölümü kazandım?" sorusunun bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hamdolsun aranızda İTÜ mezunu bir makina mühendisi olmanın onurunu yaşıyorum. Bir amacımı gerçekleştiremedim, yüksek lisansımı da üniversitemizde yapmak istiyordum ama sınav günü, yaz gribinden gözümü bile zor açıyordum, olamadı, ben de zaman kaybetmemek için Yıldız Teknik Üniversitesinde arzumu yerine getirdim. Geriye dönüp bakıyorum da yıl 1977. Anarşinin sokak sokak gezdiği dönem. Rahmetli annem ve babamın televizyon izlerken, 'Hamdolsun bugün öldürülenler arasında oğlumuz yok.' diye dua ettiği günler. Sınıf arkadaşım Mustafa'nın, güpegündüz, tek kurşunla aramızdan ayrıldığı dönemler."

Olpak, 1977 girişlilerin bir sömestr okuduktan sonra, öncekilerin dönem kaybetmesi sebebiyle bir yıl evlerine gönderildiklerini belirterek, "Anadolu'dan gelen bir genç bu durumda ne yapar, evine döner. Ben de onu yapacaktım ki İngilizce bilmemenin sıkıntısını yaşayan bir meslek büyüğümün zoruyla İngilizce kursuna başladım." diye konuştu.

"Analitik düşünmeyi ve yaşamayı seven birisiyim"

DEİK Başkanı Olpak, gençlik yıllarından itibaren kendine baktığında, analitik düşünmeyi ve yaşamayı seven, değerlerine sahip çıkmaya gayret eden, içinde yaşadığı topluma faydalı olabilme hedefinde ve onun tadını almış birisini gördüğünü söyledi.

Ailesinin hayatındaki yerinin çok özel olduğunu belirten Olpak, "Prensiplerim de vardır. Evimde iş konuşmamaya özen gösteririm. Mecbur kalırsam, kısa ve evimizin huzurunu kaçıracak detaylara girmeden konuşmaya dikkat ederim." dedi.

Olpak, ailesini ilgilendiren konularda, eşi ve iki oğluyla birlikte karar aldıklarını söyledi. Aile şirketlerinin başarısızlıklarına bakıldığında, yeterli tecrübeye sahip olmayan ikinci neslin, hemen tepe görevlere gelip erken "patronculuk" oynamalarını gördüğünü belirten Olpak, "Diğer 2 sorun, kurumsallaşma ve ortaklık." ifadelerini kullandı.

Nail Olpak, "Eskiden iyi yönetim derdik, şimdi yönetişim diyoruz, iyi yönetişimin de kuralları var. Ekibinizle iyi istişare edeceksiniz, her fikri dinlemeye açık olacaksınız ve cesaret vereceksiniz." şeklinde konuştu.

DEİK'e ilişkin bilgiler verdi

Nail Olpak, DEİK'e ilişkin de bilgiler verdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Görev tanımı, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini koordine etmek olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. Hem üye aidatlarıyla faaliyet gösterip kamu kaynağı kullanmayan bir STK hem de Ticaret Bakanlığımız ile çalışan, kamu ile özel sektörün ara yüzü. 1985'te merhum Özal döneminde kurulmuş, Cumhurbaşkanımız tarafından 2014'te yeniden yapılandırılmış, ülkeler arası iş konseyleriyle çalışan bir iş insanları örgütü.

ABD'den Macaristan'a, Senegal'den Kanada'ya kadar 152 İş Konseyimiz var. İhracat ve yurt dışı yatırım, müteahhitlik, turizm ve ithalat, uluslararası sermaye ve Türk Diasporası, görev alanımızda. 132 ülkeden 3 bin 200 diaspora temsilcimizle İstanbul Kurultayımızdayız, ertesi gün Yatırım Konferansımız için New York'ta. Bir sabah Katar'dayız, ertesi gün Avusturya Başbakanı ve iş insanlarımızla Ankara'da. Bir gün Japonya İş Konseyimiz ve Kaiderran toplantısında İzmir'deyiz, ertesi gün 43 ülkeden 4 bin iş insanını ağırladığımız, Afrika Ekonomi Forumumuz için İstanbul'da ve bugün, ekibimle yaptığımız çalışmaların ödülü için karşınızda."

Olpak, İTÜ'den, mezun olduğu hayallerinin üniversitesinden fahri doktora diplomasına layık görülmenin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Daha önce 2 ayrı üniversitemiz de benzer şekilde beni gururlandırmıştı, müteşekkirim ama bu benim üniversitemden. Hayatımda sayısız plaket, ödül, hediye aldım, gurur verici çok fazla hitaba muhatap oldum. Hepsine müteşekkirim." dedi.

"İTÜ'nün 250. yılını kutlamak bizim için çok kıymetli"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da İTÜ'nün 2,5 asırlık yolculuğunu ve sahip olduğu değerleri içinde bulundurduğunu 2023 yılında tüm İTÜ ailesine yoğun bir şekilde hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Koyuncu, "İstiyoruz ki 1773'ten 2023'e kadar olan bu kültürü nesilden nesile tüm İTÜ'lülere ve İTÜ sevdalılarına aktarabilelim. Dolayısıyla bu yıl çifte bir bayram hem Cumhuriyetimizin 100. yılı aynı zamanda İTÜ'nün 250. yılını kutlamak bizim için çok kıymetli." şeklinde konuştu.