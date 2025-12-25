Perakende ve tedarik zincirinin paydaşları bir araya geldi

İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4'üncü İstişare Programı, perakende ve tedarik zincirinin tüm paydaşlarını aynı masada buluşturdu. Cemile Sultan Korusu'ndaki toplantıda sektörün bugünü ve geleceği tüm detayları ile masaya yatırıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi, sektörün yapısal sorunlarını ve dönüşüm ihtiyacını ele almak amacıyla düzenlediği 4'üncü İstişare Programı ile perakende dünyasının nabzını tuttu. İTO Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun'un ev sahipliğinde Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirilen toplantı, kapsamı ve katılımcı profiliyle bir istişare buluşmasının ötesine geçerek adeta bir sektör zirvesi niteliği taşıdı.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer ve E- İhracat Daire Başkanı Hasan Önal'ın da yer aldığı zirve, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Toplantıya; İTO Perakende Komitesi üyelerinin yanı sıra il ticaret ve tarım müdürleri, Mega Center Başkanı Kemal Altınkılıç, PERDER üyeleri, tedarikçiler ve perakendeciler katıldı. Zirve, karar verici isimlerle sahadaki aktörleri aynı zeminde buluşturmayı başardı.

Sorunlar ve çözümler konuşuldu

"Karşılıklı sürdürülebilirlik" yaklaşımıyla kurgulanan toplantıda; perakendeci-tedarikçi ilişkilerinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, maliyet baskıları, fiyatlama dengeleri, raf yönetimi, lojistik verimlilik ve tedarik zincirinin yeniden yapılandırılması gibi başlıklar bütüncül bir perspektifle ele alındı. Katılımcılar, kendi alanlarından somut veriler ve saha deneyimleriyle toplantıya katkı sundu.

Program kapsamında NielsenIQ tarafından yapılan sunumda; Türkiye perakende sektörünün mevcut durumu, büyüme eğilimleri, kategori bazlı performanslar ve tüketici davranışlarındaki değişim detaylı verilerle aktarıldı. Sunumun, sektörün sezgiyle değil veriyle yönetilmesi gerektiği konusunda önemli bir çerçeve sunduğu aktarıldı.

Dijitalleşme, lojistik ve e-ihracat öne çıktı

Toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında; dijital dönüşümün perakende operasyonlarına etkisi, lojistik maliyetlerin düşürülmesi, tedarik zincirinde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve e-ihracatın perakende sektörü için sunduğu yeni fırsatlar yer aldı. Özellikle kamu, özel sektör ve oda yapıları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Geleceği bu masalar belirliyor"

İTO Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, istişare kültürünün önemine dikkat çekti. Altun, sektörün tüm taraflarını aynı masada buluşturmanın artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak, bu toplantıların perakendenin geleceğine yön verdiğini ifade etti. Altun, "Ülkemize ve sektörümüze katkı sağlamak, perakende dünyasını daha sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla bir araya geldik. Bu buluşma, sadece bir toplantı değil; perakendeci ve tedarikçi dostlarımızın geleceğe yön vereceği bir vizyon platformu oldu. Karşılıklı sürdürülebilir başarı modellerini hep birlikte ele aldık. Çok yoğun katılımlı ve derinlemesine analizlerin yapıldığı bu anlamlı günde tüketicilerimize nasıl daha uygun daha kaliteli ürün sağlayabiliriz üzerine konuştuk, teveccühlerinden dolayı tüm sektör paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL