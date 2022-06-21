İTO Başkanı Avdagiç'ten "İstanbul'da ekmeğin 5 TL olacağı" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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İTO Başkanı Avdagiç'ten "İstanbul'da ekmeğin 5 TL olacağı" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Hatice Şenses Kurukız - Ekonomi
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İTO Başkanı Avdagiç'ten 'İstanbul'da ekmeğin 5 TL olacağı' haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatının halen 3 TL olduğunu bildirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatının halen 3 TL olduğunu bildirdi.

İTO'dan yapılan açıklamada, basında yer alan ve İstanbul'da ekmeğin fiyatının 5 TL olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar, İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir. Bunun dışında 'ekmeğe zam' haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadesini kullandı.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Ekonomi

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