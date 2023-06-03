İTO Başkanı Avdagiç: Yeni kabine Türkiye'ye yeni vizyon ve marka değerleri kazandıracak

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, yeni kabinenin Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmaya odaklanmış yetenekli ve liyakatlı bir kadro olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre Avdagiç, yeni kabineyi Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmaya odaklanmış yetenekli ve liyakatlı bir kadro olarak gördüklerini vurguladı.

Avdagiç, yeni kabinenin özel sektörün beklentilerinin ötesinde, Türkiye'ye yeni vizyon ve marka değerleri kazandıracağını, 20 yılın üzerine gelecek 100 yılı inşa edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"İş dünyamız için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı olacaktır. İş dünyası olarak yakın çalışma içinde olduğumuz Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yeni dönemde daha da verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomi yönetimine gereken katkıyı vereceğiz.

Şimdi iş dünyası ve hükümet hep birlikte, önümüzdeki 5 yılı 'ekonomide dünya birinci liginin kalıcı oyuncusu' olacağımız bir fırsata çevirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın 21 yılda ortaya koyduğu icraatlar ve liderlik, bize gereken güç ve güveni veriyor, istikrarı sağlıyor."