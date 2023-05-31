İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin, 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüyerek dünyada pozitif ayrıştığını belirtti.

İş dünyası temsilcileri, Türkiye ekonomisinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin de yaşandığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyerek dünyada pozitif ayrıştığını bildirdi.

Deprem ve küresel yavaşlamaya rağmen yüzde 4 büyümeyi olumlu değerlendiren Avdagiç, "Tüketimin yanı sıra kamu harcamaları da büyümeye destek vermiştir. GSYH'den iş gücünün aldığı payın dikkat çekici biçimde artmış olması kapsayıcılık ve büyümenin kalitesinin iyileşmesi açısından olumlu bir gelişmedir. Diğer yandan, büyümeye ihracatın pozitif katkı vermesi için gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Büyüme rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti"

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz da ilk çeyrek büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini aktararak, depremlerin etkilerinin görüldüğü bu dönemde Türkiye'nin yüzde 4 büyümeyi başardığını bildirdi.

Kopuz, "Tüm dünyada artan resesyon risklerine rağmen Türkiye, ihracat yönlü büyüme stratejisi ve istihdamı artırıcı tedbirlerden taviz vermeyerek pandemi döneminden bu yana pozitif büyümesini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Depremin etkilerinin hissedildiği ilk çeyrek için bu oranın önemli olduğunu vurgulayan Kopuz, "Yeni açıklanan ekonomik güven endeksinin 20 ayın zirvesinde çıkmasının da önümüzdeki dönem için umut verici olduğunu eklemek istiyorum. Öte yandan, tarım sektöründeki yüzde 3,8 küçülmenin endişe verici olduğu ortadadır. Bu rakam bize özellikle deprem bölgesinde tarımın aldığı darbenin doğuracağı sorunlara hızla müdahale etmemizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.