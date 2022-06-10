İTO Başkanı Avdagiç'ten Üyelerine 'Çalışanların Ücretlerinde İyileştirme Yapma' Çağrısı - Haberler

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üyelerine seslenerek "Bizler de iş dünyası olarak çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızı gözden geçirmeliyiz. Sadece devletimiz değil biz de çalışanlarımızı, yani birlikte artı değer ürettiğimiz mesai arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için şirketlerimizde gerekli tedbiri almak mecburiyetindeyiz" dedi.

İTO'nun haziran ayı meclisinde Avdagiç, iş dünyasının gündemindeki konuları ve asgari ücrete ara zam talebi hakkında konuştu. Avdagiç, gayrisafi katma değerden ücretlilerin aldığı payın yüzde 31,5'e indiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"BÜYÜMEDEN EŞİT FAYDANANILMALI: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memurlara yönelik yapılan maaş artış açıklamaları tam zamanında yapılmış bir müdahale. Oluşan refah artışından, büyümeden toplumun tüm kesimlerinin eşit faydalanmasını sağlamak hepimizin görevi.

ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZI GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ: Sadece devletimiz değil, bizler de iş dünyası olarak çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızı gözden geçirmeliyiz. Sadece devletimiz değil biz de çalışanlarımızı, yani birlikte artı değer ürettiğimiz mesai arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için şirketlerimizde gerekli tedbiri almak mecburiyetindeyiz. Bunu yaparsak, işte o zaman hep söylediğimiz tarihi fırsatları kaçırmayız. Toplam talebi de toplam arzı da bereketlendiririz. Üretimde, ihracatta, velhasıl ekonominin her alanında ezberleri bozarız.

YIL SONU İHRACATIMIZIN 270 MİLYAR DOLARI AŞMASINI BEKLİYORUZ: Ekonomi için öncü kabul edilecek bir diğer başlığın da ihracat. Mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Altını çizmek isterim ki bu rakam, mayıs ayları itibarıyla tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesini ifade ediyor. Yılın ilk 5 ayındaki ihracat, 2021'e göre yüzde 20,4 artarak 103 milyar dolara, mayıs itibarıyla son 12 aylık ihracatımız da 236 milyar dolara dayandı. Bu artışın sürmesi halinde, yıl sonu ihracatımızın 270 milyar doları aşmasını bekliyoruz. İhracatla birlikte ithalatta da yüksek oranlı artış yaşandı bu artışta, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki yükselişlerin etkili oldu. Dış dengede açığı ortadan kaldırmak, enerji ithalatı ihtiyacı sebebiyle kısa vadede kolay görünmüyor. Ancak açığı sınırlamak için yeterli güce ve potansiyele sahibiz.

TÜM İMKANLARI SEFERBER ETMEK ZORUNDAYIZ: Covid-19 salgınıyla tedarik zincirlerinde yaşanan kopmalar ve Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye'yi küresel ekonominin alternatif tedarik üssü olarak tescil etti. Bu fırsatı sonuna kadar kullanmak için tüm imkanları seferber etmek zorundayız."

ANKA / Ekonomi