İTO Başkanı Avdagiç'ten seçim açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Avdagiç açıklamasında "İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp, 'istikrar' ve 'güvenden' yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek "14 Mayıs'taki en büyük kazanımımız, milletimizin gösterdiği sağduyu ve demokratik olgunluk oldu. İş dünyası olarak halkımızın cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp, istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.

Avdagiç, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Düsturumuz; daima 'milli üretim', daima 'özgür ticaret', daima 'daha çok ihracat ve istihdam' ile daima 'güçlü Türkiye'dir. Şimdi seçim sonrasını, öncü Türkiye hedeflerimiz için tahkimatın 'başlangıç noktası' yapmak amacıyla, hep birlikte işimize koyulacağız."