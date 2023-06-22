İTO Başkanı Avdagiç: Şimdi Önemli Olan Bankaların Kredi Süreçlerinin Rutine Dönmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının para politikası refleksini güçlendirdiğini belirterek, "Bize göre şimdi önemli olan bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesi." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faiz kararının para politikası refleksini güçlendirdiğini, artık bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesinin önemli olduğunu aktaran Avdagiç, TCMB'nin politika faizini piyasayı yansıtacak bir seviyeye çıkarma kararını makul ve normal karşıladıklarını vurguladı.

Avdagiç, faiz, kur ve enflasyon üçlüsü ne kadar önemliyse üretim, istihdam ve ihracat üçlüsünün de en az o kadar önemli olduğunu ve bunlardan feragat edemeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesine ihtiyaç var. Parasal sıkılaştırma, üretim bantlarını yavaşlatmamalı. Politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli. Merkez Bankası'nın stratejik yatırımları destekleme mesajını da değerli buluyoruz. İnanıyoruz ki ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eş güdümlü bir politika seti, reel sektörün de önünü açacaktır."