İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in annesi Suada Avdagiç dün hayatını kaybetmişti. 93 yaşında hayatını kaybeden Avdagiç için bugün Pendik 15 Temmuz Şehitler Camiinde, ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Şekip Avdagiç taziyeleri kabul etti. Cenaze namazından ardından Avdagiç, Tavşantepe Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Ak Parti Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi