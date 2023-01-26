İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu üyelerinin unvanları yeniden belirlendi

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu üyelerinin unvanları, ilgili Bakanlık ve kuruluş isimlerine göre yeniden belirlendi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu üyelerinin unvanları, ilgili Bakanlık ve kuruluş isimlerine göre yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, İthalat Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) yanı sıra Ticaret Bakanlığının Gümrükler, İhracat, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel müdürlüklerinin yetkili birer temsilcisi ile İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanından oluşacak.

Kurul Başkanı, konunun niteliğine göre, danışma mahiyetinde ilgili uzmanları Kurul toplantılarına çağırabilecek.

Kurul, Cumhurbaşkanı kararı çıkarılması için öneride de bulunacak.