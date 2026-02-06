Haberler

Dampinge karşı önlem süresi temmuz ayında dolacak bazı ithal ürünler ilan edildi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, ABD, Almanya, Vietnam ve Çin menşeli bazı ithal ürünlere uygulanan dampinge karşı önlemlerin sonlanacağı tarihleri açıkladı. Demir ve çelikten eşya ile plastik ürünlere yönelik tedbirlerin tarihlerinin Temmuz ayında sona ereceği belirtildi.

ABD, Almanya, Vietnam ve Çin menşeli bazı ithal ürünlere uygulanan dampinge karşı önlemlerin süresi temmuz ayında dolacak.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, demir ve çelikten eşya faslı altındaki Vietnam menşeli "paslanmaz çelikten olanlar" ve "diğerleri"ne ilişkin dampinge karşı önlemin yürürlükte kalma süresi 10 Temmuz'da sonlanacak.

Plastik ve mamulleri faslı altındaki ABD ve Almanya menşeli "yalnız süspansiyon tipi polivinil klorür"le ilgili önlemlerin süresi 14 Temmuz'da sona erecek.

Çeşitli mamul eşya faslının alt kalemleri arasında yer alan Çin menşeli "plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler", "yalnız plastik maddelerden olan jel mürekkepli bilyalı kalemler" ve "plastik maddelerden olanlar"a ilişkin dampinge karşı tedbirlerin süresi ise 15 Temmuz'da bitecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
