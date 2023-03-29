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İthal cep telefonlarının gümrük fiyatına gelen zam iptal edildi

Ekonomi Haberleri

İthal cep telefonlarının gümrük fiyatına gelen zam iptal edildi

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkaran düzenlemenin iptal edilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkaran düzenlemenin iptal edilmesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Şubat'ta, "İthalatta Gözetim Uygulanmasına" ilişkin tebliğ yayımlamıştı. Tebliğe göre ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara çıkarılmıştı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, ithal cep telefonlarının gümrük kıymetinin 350 dolara çıkarıldığı düzenleme iptal edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı 28 Şubat Politika Ekonomi Haberler

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