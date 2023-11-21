İtalyanlar Dört Gün Çalışma Uygulamasını Destekliyor

İtalyanların büyük çoğunluğu, ücret kesintisi söz konusu olsa bile haftada dört gün çalışma uygulamasının getirilmesini destekliyor. İş piyasasındaki son eğilimleri inceleyen bir ankete göre, İtalyanların yüzde 55'i bir gün daha izin kullanma karşılığında daha az ücret almaya razı.

ROMA, 21 Kasım (Xinhua) -- İtalyanların büyük çoğunluğu, ücret kesintisi söz konusu olsa bile haftada dört gün çalışma uygulamasının getirilmesini destekliyor.

İtalyan medyasında Pazartesi günü yayımlanan ve iş piyasasındaki son eğilimleri inceleyen bir ankete atıf yapan habere göre, İtalyanların yüzde 55'i bir gün daha izin kullanma karşılığında daha az ücret almaya razı. Bu rakam, 25-34 yaş grubunda yüzde 62'ye yükseliyor.

Öncelikler açısından bakıldığında, katılımcıların yüzde 61'inin halen iyi bir maaş arayışında olduğu, öte yandan yüzde 58'inin buna ek olarak adil muamele, hoş ve ilginç bir çalışma ortamı istediği sonucuna ulaşıldı.

İyi bir yaşam-iş dengesi ve profesyonel gelişme fırsatları çoğu kişinin mevcut pozisyonlarından mutlu olmasını sağlayan iki ana faktör olarak öne çıkarken, mutsuzluğun en önemli nedenlerinin ise düşük ücret ve stresli çalışma koşulları olduğu tespit edildi.