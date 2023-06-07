İtalyan SDF Grubu, ESTAŞ'ı Ziyaret Ederek İş Birliği Protokolü İmzaladı

Same, lamborghini ve deutzh fahr markalarını bünyesinde bulunduran İtalyan SDF grubu yöneticileri Sivas'ta faaliyet gösteren ve kam mili üretiminde dünyaya adını duyuran ESTAŞ firmasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İki firma arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Same, lamborghini ve deutzh fahr markalarını bünyesinde bulunduran İtalyan SDF grubu yöneticileri Sivas'ta faaliyet gösteren ve kam mili üretiminde dünyaya adını duyuran ESTAŞ firmasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İki firma arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas Organize Sanayi Bölgesinde 32 bini kapalı 130 bin metrekare alanda faaliyetini sürdüren ve dünyaca ünlü otomobil firmalarına eksantrik milini (kam mili) üreten Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ) adından söz ettirmeye devam ediyor. Firma kam mili üretiminde adeta dünya pazarında söz sahibi olurken, geçtiğimiz günlerde same, lamborghini ve deutzh fahr markalarını bünyesinde bulunduran İtalyan SDF grubu yöneticileri ESTAŞ'ı ziyaret ederek ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş'tan üretim hakkında bilgiler aldı. SDF grubuyla anlaşma sağlayan ESTAŞ, ihracata hazırlanıyor. - SİVAS