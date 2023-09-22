İtalyan Kozmetik Üreticileri Beauty Istanbul Fuarı'na Katılacak

İtalya'nın önde gelen 100 kozmetik üreticisi, İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı'nın (Italian Trade Agency-ITA) organizasyonuyla İstanbul 4. Kozmetik, Güzellik, Kuaför ve Ev Bakım Ürünleri Fuarı'na (Beauty Istanbul) katılacak.

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye kozmetik sektörü, büyüme hacmi ve lojistik avantajlarıyla globalde ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Son 10 yılda Türkiye kozmetik pazarı yılda ortalama yüzde 10'a yakın bir hızla büyüyor. Avrupa ülkelerinin iki katı olan bu oran yabancı üreticileri cezbediyor.

Türkiye'nin Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri arasında bir köprü olarak görülmesi de Türkiye'ye olan ilgiyi artırıyor. Bu kapsamda İtalya'nın önde gelen kozmetik üreticileri de odaklarına Türkiye'yi aldı. Bu ülkeden 100 kozmetik üreticisi, Türkiye'deki kozmetik ve güzellik sektörünün önde gelen etkinlikleri arasında yer alan ve 27-29 Eylül'de düzenlenecek Beauty Istanbul'a katılacak.

Türkiye'nin kozmetik ithalatında yüzde 6'lık bir paya sahip olan İtalyan kozmetik üreticileri, 2023'te bu payı büyütmeyi hedefliyor. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı'nın organizasyonuyla Türkiye'ye gelecek İtalyan üreticiler, Türkiye pazarındaki iş birliklerini geliştirmeyi ve yeni ürünlerini global ziyaretçilere sunmayı hedefliyor.