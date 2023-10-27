İtalyan İşletmeleri İçin Çin Pazarı Kilit Rol Oynayabilir

İtalya Çin Konseyi Vakfı Başkanı Mario Boselli, Çin'in devasa pazarının İtalyan işletmeleri için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Boselli, Çin pazarına giriş yapmak isteyen firmaların Çin kültürü hakkında bilgi edinmeleri gerektiğini ve orta-uzun vadeli bir vizyon geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. ICCF raporuna göre, Çin'de 1.133 İtalyan şirketi faaliyet gösteriyor.

ROMA, 27 Ekim (Xinhua) -- İtalya Çin Konseyi Vakfı (ICCF) Başkanı Mario Boselli, Çin'in devasa pazarı ile İtalyan işletmeleri için kilit bir rol oynayabileceğini söyledi.

ICCF Perşembe günü Milano kentinde Çin pazarında faaliyet gösteren İtalyan firmalarının envanterini çıkaran "Çin 2023" başlıklı raporunu yayımlarken, Boselli bu esnada Xinhua'ya verdiği demeçte söz konusu açıklamayı yaptı.

İtalyan firmalarını, pazara başarılı bir giriş yapabilmek için Çin'deki iş ortamının yanı sıra ülkenin kültürü hakkında da bilgi edinmeye çağıran Boselli, Çin'de büyümek isteyen yerel şirketlere ise "orta-uzun vadeli bir vizyon" geliştirmelerini tavsiye etti.

ICCF raporu, 2020 yılı sonu itibarıyla Çin'de 1.133 İtalyan şirketinin faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

"1,4 milyar insanın yaşadığı bir evren olan Çin'i incelemek çok mühim" diyen Boselli, Çin'in sadece devasa pazarı açısından değil, aynı zamanda Güneydoğu Asya pazarlarına yönelik bir platform olması açısından da İtalyan işletmeleri için kilit bir rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.

"Bu da yine firmalarımızın orta vadeli bir vizyon ve strateji belirlemesini gerektiriyor. Güneydoğu Asya'nın dünyadaki diğer bölgelerden daha fazla büyümesi bekleniyor" dedi.

ICCF başkanı, Çinli tüketicilere en cazip gelen İtalyan sektörleri arasında gıda (şarap dahil), moda ve ev dekorasyonunu sıraladı.

Boselli, "Benim genel tavsiyem Çin'e en iyi ürünlerimizi getirmemiz yönünde. Sadece gıda, moda ve dekorasyonu değil, aynı zamanda mekatronik, farmasötik, robotik ve diğer son teknoloji ürünleri de kastediyorum" dedi.