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İtalyan enerji altyapı şirketi Saipem, Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edecek

İtalyan enerji altyapı şirketi Saipem, Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edecek

Ekonomi Haberleri

İtalyan petrol ve doğal gaz altyapı hizmeti şirketi Saipem'in, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edeceği bildirildi.

İtalyan petrol ve doğal gaz altyapı hizmeti şirketi Saipem'in, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda boru hattı inşa edeceği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Saipem ile TPAO'nun denizlerde arama ve çıkarma faaliyetlerini yürüten iştiraki TP-OTC arasında Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci faz geliştirme işlemleri çerçevesinde mühendislik, satın alma, inşa ve kurulum sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında Saipem, Karadeniz'de denizin 2 bin 200 metre altına 175 kilometre uzunluğunda 16 inç çapında boru hattı inşa edecek. Proje 2024'ün yaz aylarında başlayacak.

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Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi

Karadeniz Sakarya Ekonomi Haberler

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