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İtalyan bankası Unicredit, Rusya'dan ayrılmayı değerlendiriyor

AA - Barış Seçkin - Ekonomi
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İtalyan bankası Unicredit, Rusya'dan ayrılmayı değerlendiriyor

İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit'in üst yöneticisi (CEO) Andrea Orcel, Rusya'daki faaliyetlerini gözden geçirdiklerini ve bu ülkeden çıkmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

İtalya'nın önde gelen bankalarından Unicredit'in üst yöneticisi (CEO) Andrea Orcel, Rusya'daki faaliyetlerini gözden geçirdiklerini ve bu ülkeden çıkmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Orcel, Morgan Stanley'nin Avrupa Finans Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve bu bağlamdaki gelişmelere değinerek, "Unicredit, Rusya'daki işlerini acil şekilde gözden geçirmekte ve ülkeden ayrılmayı değerlendirebilir." dedi.

Bir bankanın ülkeden tamamen ayrılmasının etkisini, sonuçlarını ve karmaşıklığını da ciddi şekilde düşünmeleri gerektiğini ifade eden ??????? Andrea Orcel, Rusya'da faaliyet gösteren 4 bin çalışanın ve Avrupalı şirketlerin desteklenmesine ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.

AA / Barış Seçkin - Ekonomi

İtalyan, İtalya, Rusya, CEO, Ekonomi, Haberler

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