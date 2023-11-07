İtalya ve Türkiye Arasındaki Ekonomik İlişkiler Gündemde

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlen 'Ekonomik Forum', bu yıl Beyoğlu'nda bulunan Venedik Sarayı'nda 'Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Yüzyılına Girerken İkili Ticari İlişkilerde Fırsatlar ve Riskler' başlığı ile gerçekleştirildi. Düzenlenen foruma İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve çok sayıda iş insanı katıldı.

"2022 SENESİ TİCARET HACMİ OLARAK REKOR SENESİYDİ"

Düzenlenen forum sonrası İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendiren İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkiler şu anda çok iyi durumda diyebilirim. Aslında bunun için belli bir sürece bakmak lazım. Geriye dönecek olursak birçok sene ikili ticaret ilişkisi katlanarak büyüdü. 2022 senesi bu bakımdan rekor senesiydi. Toplam ticaret hacmi 25-26 milyar dolar seviyesindeydi. Bu sene rekor seneydi. Bir önceki senede rekor seneydi. Dolayısıyla bu trendin büyüyerek devam ettiğini görüyoruz. Bu durum neye bağlı diye soracak olursak, önemli bir nokta vardır. Bir kere dengeli bir ticaret hacmi var. Kabaca yüzde 50 ithalat, yüzde 50 ihracattır. Bu da iki ülke arasındaki tedarik zincirlerinin birbirlerine ne kadar entegre olduklarını, iki ülkenin ilişkisinin yüzeysel olmadığını ve ne kadar derin olduğunu göstermektedir. Bunun dışında tek bir sektöre dayalı bir ilişki değildir. Hangi sektörler ön plandadır diye sorulduğunda buna cevap vermekte zorlanıyorum. Çünkü hiçbir sektör hakikaten bariz bir şekilde ön planda değildir. Makine, otomotiv, kimya, ilaç, tekstil gibi bütün sektörlerde önemli bir ticari ilişki var. Bu yelpazenin bu kadar geniş olması da ilişkinin sağlamlığını da gösterir. Dolayısıyla ilişki hem iyi hem büyüme trendinde hem de bu büyümenin önümüzdeki senelerde de devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

"AB İLE ANLAŞMA KONUSUNDA SİYASİ KARARLARININ ALINMASI VE MÜZAKERELERE BİR AN EVVEL BAŞLAMAK GEREKİYOR"

Türkiye'nin gelecekteki hedeflerine ulaşabilmesi için Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmanın modernize edilmesinin önemini vurgulayan Manzini, "Koyulan hedef 30 milyar dolar. 2025 senesinde 30 milyar dolara gelinebilir. Daha sonrası için ise artık tek bir hedefe bakmamak lazım Ahmet Çimenoğlu'nun da söylediği gibi Türkiye için önemli olan evet ticaret tabii ki ticaretin artı yani fazla göstermesi Türkiye için daha iyi olur. Ama Türkiye için artık bir o kadar önemli olan da yabancı yatırımın gelmesidir. Türkiye artık sermaye ihraç eden bir ülke oldu. İkili ticaretin içinde sırf artık ticaret değil yatırım da bulunmaktadır. Geçen sene Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı yatırımlar İtalya'dan gelen yatırımlardan fazla. Bu da ilginç bir durumdur. Gelecekte ise ülkemize iki tane hedef koymamız lazım. Ticaret hacmi ve yatırım hacmi. Şu anda belli bir rakam koyamıyorum ama mutlaka gelecekteki hedeflerde yatırım hedefinin ticari hedef kadar önemli olacağını düşünüyorum. Bütün bu ilişkilerin sağlıklı devam edebilmesi için Türkiye ve Avrupa Birliği arasında İtalya ne de olsa AB üyesidir, ticaretin dayandığı anlaşmanın modernize edilmesi lazım. Şu anda bütün ticaretimiz 30 sene öncesinde imzalanan bir gümrük birliği anlaşmasına dayalıdır. 30 sene önce takdir edersiniz ki; ne internet vardı ne cep telefonu vardı. O bakımdan bu anlaşma artık güncelliğini yitirdi. Halen kullanıyoruz, bu anlaşmayla ticaret de yapıyoruz. AB'de ilk ticaret ortağımızdır evet ama bunun artık modernize edilmesi, güncellenmesi gerekiyor. Bu konuda bence başka bir fikir yoktur. Kazanmak konusunda herkes hemfikirdir. Artık bunun siyasi kararlarının alınması lazım ve müzakerelere bir an evvel başlamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İLİŞKİLERİ NASIL İLERİ TAŞIYABİLİRİZİ KONUŞTUK"

İtalya Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ise, "Bugün Türkiye İtalyan ve Sanayi Ticaret Odası Derneği'nin organizasyonuyla bir olağan yıllık genel ekonomik forum gerçekleştirdik. Burada konuşulan konular arasında nasıl iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri, ticari ilişkileri daha ileriye taşıyabiliriz konusunu konuştukö dedi.