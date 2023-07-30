İtalya Savunma Bakanı, Kuşak ve Yol Girişimi'ne Katılmanın Berbat Bir Karar Olduğunu Söyledi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmanın doğaçlama ve berbat bir karar olduğunu dile getirdi. Crosetto, Çin'in anlaşmanın tek kazananı olduğunu belirtirken, İtalya'nın ithalatının gelişme göstermediğini ifade etti.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ülkesinin, "İpek Yolu" olarak da anılan Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılmasının, "doğaçlama ve berbat" bir karar olduğunu dile getirdi.

BBC'nin haberine göre, yerel basına konuşan Crosetto, İtalya'nın 2019'da aldığı, Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılma kararını eleştirdi.

Crosetto, Kuşak ve Yol Girişimi'ne katıldıktan sonra İtalya'nın ithalatının kayda değer bir gelişme göstermediğini ve Çin'in, anlaşmanın "tek kazananı" olduğunu belirtti.

" İpek Yolu'na katılmak doğaçlama ve berbat bir karardı" ifadesini kullanan Crosetto, Pekin'in dünya sahnesinde giderek daha iddialı davrandığını ve İtalya'nın da "felaket yaratmadan" geri çekilme yollarını düşünmesi gerektiğini söyledi.

Guido Crosetto, "Bugünün sorunu (Kuşak ve Yol Girişimi'nden) çekilirken, (Pekin ile) ilişkilere zarar vermemenin yolunu bulmak. Çünkü Çin, hem rakibimiz hem de ortağımız." dedi.

İtalya'nın çekilme ihtimali

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, mayısta, Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekilme ihtimalini konuşmak için Çin ile masaya oturmak istediğini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin ise cevap olarak, iki ülkenin de girişimden "verimli sonuçlar" aldığını ifade etmişti.

İtalya, bu sene aralık ayına değin resmi bir çekilme talebinde bulunmazsa girişim anlaşması Mart 2024'te kendiliğinden yenilenecek.

Çin'in öncülüğünde başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.