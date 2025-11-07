Haberler

İtalya'nın En Büyük Sendikası CGIL, 12 Aralık'ta Genel Grev Yapacak

Güncelleme:
İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), hükümetin 2026 bütçe planını protesto etmek için 12 Aralık'ta genel greve gitme kararı aldı. Sendika lideri Maurizio Landini, çalışan maaşlarının yetersiz olduğunu ve sosyal politikada değişim talep ettiklerini ifade etti. Başbakan Meloni ise greve tepki gösterdi.

İtalya'nın en büyük işçi sendikası olan İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bütçe planını protesto etmek amacıyla 12 Aralık'ta genel greve gitme kararı aldı.

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, bugün Floransa'da sendikanın genel kurulunda yaptığı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı 2026 bütçe planını protesto etmek üzere 12 Aralık'ta greve gideceklerini duyurdu.

Landini, çalışanların maaşlarının açlık seviyesinde olduğunu kaydederek, ücretlerin artırılması, kamu sağlık hizmetlerinin savunulması gerektiğini ve hükümetten sosyal politikalarında gerçek bir değişiklik yapmasını beklediklerini ifade etti.

Ayrıca CGIL'den yapılan yazılı açıklamada da grev kararının nedenleri sıralanırken, eğitim ve barınma haklarına daha fazla yatırım yapılması talebi de yer aldı.

Başbakan Meloni ise ülkenin en büyük işçi sendikasının 12 Aralık'ta greve gitme kararına tepki gösterdi.

Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, 12 Aralık tarihinin cuma gününe denk gelmesine atıfta bulunarak, sendikaların grevle hafta sonu tatilini uzattıklarını ima etti.

İtalya Başbakanı Meloni, "12 Aralık, haftanın hangi gününe denk geliyor." ifadesini kullandı.

Hükümetin hazırladığı yaklaşık 18,7 milyar avro değerindeki 2026 bütçesinin gelecek haftalarda onayı için parlamentoya sunulması bekleniyor.

CGIL, daha önce Gazze için İtalya genelinde 3 Ekim'de genel greve gitmiş, Başbakan Meloni, o günkü grevi de cuma gününe denk geldiği gerekçesiyle eleştirmiş ve sendikaları uzun bir hafta sonu tatili istemekle itham etmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Ekonomi
