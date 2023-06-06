İtalya'nın Ankara Büyükelçisi: Sürdürülebilirlik hedefleri yatırım olmalı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, su sıkıntısının sanayi ile birlikte toplumun her bölümünü etkilediğini belirterek, 'İklim değişikliği ile birlikte enerji değişikliğinin de değişmesi gerekiyor. Karbon ayak izinin düzenlenmesi gerekiyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bugün daha fazla gündemimizde. Bu hedefler uyum sağlama açısından bir yük değil bir yatırım.' dedi. 12-15 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mostra Convegno Expocomfort Fuarı'nın 2024 tanıtımı toplantısı yapıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, su sıkıntısının sanayi ile birlikte toplumun her bölümünü etkilediğini belirterek, "İklim değişikliği ile birlikte enerji değişikliğinin de değişmesi gerekiyor. Karbon ayak izinin düzenlenmesi gerekiyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bugün daha fazla gündemimizde. Bu hedefler uyum sağlama açısından bir yük değil bir yatırım." dedi.

12-15 Mart 2024'te gerçekleştirilecek Mostra Convegno Expocomfort Fuarı'nın 2024 tanıtımı toplantısı yapıldı.

Toplantıya, İtalyan Büyükelçi Marrapodi, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini ile İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin daha fazla hissedildiğini ve İtalya'nın da bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Türkiye'de de su kaynakları ile ilgili sıkıntının artığına işaret eden Marrapodi, "Su sıkıntısı sanayi ile birlikte toplumun her bölümünü etkiliyor. İklim değişikliği ile birlikte enerji değişikliğinin de değişmesi gerekiyor. Karbon ayak izinin düzenlenmesi gerekiyor. Sanayi sektörünün bu konuda yatırım yaptığının farkındayım. Sürdürülebilirlik konusu ile daha önce de iç içeydim. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bugün daha fazla gündemimizde. Bu hedefler uyum sağlama açısından bir yük değil bir yatırım." diye konuştu

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Manzini de İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası olarak dış ticaretin artırılması amacıyla bilgi aktarımı, ikili iş görüşmeleri, danışmanlık ve çeşitli kurumsal bir ticaret oluşturmanın yanı sıra İtalya ve Türkiye'de olmak üzere birçok fuar için satın alma heyetleri organizasyonunda aktif görev yaptıklarını bildirdi.

"2025 için öngörülen ticaret hacmimiz 30 milyar dolar"

Türkiye ve İtalya ticaret hacminin son yıllarda istikrarlı ve dengeli büyüme içinde olduğunu vurgulayan Manzini, şunları kaydetti:

"2022 itibarıyla bu değer 26,4 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış oldu. 2025 için öngörülen 30 milyar dolara ulaşması. Mostra Convegno Expocomfort Fuarı bu amaca hizmet edecek önemli faaliyetlerimiz içerisinde yer alıyor. Geçen yıl gerçekleştirilen fuarda Türkiye partner ülke olarak yer aldı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle de fuar süresince önemli organizasyonlara imza atıldı. Her geçen yıl hem katılımcı hem ziyaretçi açısından sürekli büyüme kaydeden Türkiye, 2024 için de önemli bir yere sahip olacak.

2022 edisyonuna Türkiye'den 136 firma 6 metrekarelik alanda katılım gösterdi. Yabancı katılımcılar arasında ülke olarak birinci sıradaki yerini korudu. 2024 için kayıtlar devam ediyor. Yaklaşık 100 firma katılımı şimdiden onaylandı. Katılmak isteyen tüm Türk firmalarımıza İklimlendirme İhracatçıları Birliği ile birlikte daha önceki yıllarda olduğu gibi tüm desteği vereceğimizin altını çizmek isterim."

İSİB Başkanı Şanal ise sektör olarak İtalya'yla çok güzel ilişkilerinin olduğunu, karşılıklı ticaret hacminin sektörel olarak 1,2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Gerçekleştirilen fuar organizasyonlarının sektörün tanıtılması açısından önemli olduğunu belirten Şanal, "Önümüzdeki yapılacak fuarları son derece önemsiyoruz. Yeşil mutabakat ile ilgili değişiklik noktasında da sektörümüze yakın gelecekte birçok yenilikler bekliyor. Hem yeşil mutabakat sonrasındaki değişiklikler dünyadaki gelişimlerle noktasındaki sektörümüzü hazırlamak adına fuara katılımlarımız son derece önemli." şeklinde konuştu.

Şanal, İtalya'nın ticaret hacmi olarak iklimlendirme sektöründe ihracatta dördüncü olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye iklimlendirme sektöründe ihracatta 19'uncu sırada. Yani biz her yıl minimum yüzde 8'lik bir büyümeyle, sektörel ihracatta yolumuza devam ediyoruz. İtalya'da yapılacak bu organizasyonda da faaliyetlerimiz yoğun şekilde devam edecek. İtalya ile olan ilişkilerimizde ulaşım noktasında hiçbir zaman sıkıntımız olmadı, gayet güzel geçti. Fakat 2 ay öncesinde Almanya'da düzenlenen fuarda ziyaretçi ve katılımcı firmalar vize problemi yaşadı.

Güzel bir organizasyon olması, katılımın artması, fuar ve iklimini yükselmesi amacıyla da bu konun da dikkate alınması gerekiyor. İklimlendirme sektörü açısından baktığımızda ısı pompaları ve gaz yakıt sistemleri Avrupa'da özellikle fosil yakıtların sistemlerinin evrilmesinden sonra sektörümüz de bu noktada hızlı şekilde organize olmaya başladı. Çalışmalarımız devam ediyor. Yine ürünlerimizin sergilenmesi noktasında da bu fuarı önemsiyoruz."