İtalya'da Havacılık Sektöründe Çalışanlar Grevde

İtalya'da havacılık sektöründe çalışan yer hizmetleri görevlileri ve bazı pilotlar, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmemesi nedeniyle greve gitti. Ülkede havacılık sektöründe dört büyük sendikanın çağrısıyla gerçekleşen grev, bagaj yükleme-boşaltma ve check-in işlemlerinde görevli personeli etkiledi. İptal edilen uçuş sayısı ise oldukça fazla.

İtalya'da hava sektöründe çalışan yer hizmetleri görevlileri ve bazı pilotlar, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmemesi nedeniyle greve gitti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkede havacılık sektöründe dört büyük sendikanın (Filt Cgil, Fit-Ci, Uiltrasporti, Ugl Ta) çağrısıyla bagaj yükleme-boşaltma, check-in işlemlerinde görevli yer hizmetleri görevlileri ve bazı pilotlar 10.00-18.00 saatlerinde 8 saatlik greve gitti.

Sendikalar greve gerekçe olarak çalışanların toplu iş sözleşmelerinin 6 yıldır yenilenmemesini gösterdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, greve tepki göstererek, "Birkaç sendikanın İtalya'yı bloke etmesini kabul etmiyorum." dedi.

Salvini, durumu çözmek için sendikaları ve şirketleri gelecek hafta görüşmeye çağırdı.

Roma Fiumicino Havaalanı'nda 130 ila 140 uçuşun, Milano Malpensa Havaalanı'nda da 150 uçuşun iptal edildiği, ülke genelinde 250 bin kişinin etkilenebileceği belirtildi. Bu arada bazı uluslararası uçuşlar ise garanti kapsamına alınarak yapıldı.

THY Basın Müşavirliğinden dün yapılan açıklamada da bugün için Anadolujet'in TK 7660 Sabiha Gökçen-Roma, TK 7661 Roma-Sabiha Gökçen ile THY'nin TK 1323 İstanbul-Bologna, TK 1324 Bologna-İstanbul, TK 1865 İstanbul-Roma, TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano, TK 1896 Milano-İstanbul seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği belirtilmişti.