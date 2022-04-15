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İtalya'da enflasyon martta da yüksek seyretti

AA - Barış Seçkin - Ekonomi
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İtalya'da enflasyon martta da yüksek seyretti

İtalya'da yıllık enflasyon, artan enerji fiyatlarının etkisiyle yüzde 6,5 ile yüksek seviyede kalmaya devam etti.

İtalya'da yıllık enflasyon, artan enerji fiyatlarının etkisiyle yüzde 6,5 ile yüksek seviyede kalmaya devam etti.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), mart ayına ilişkin nihai enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede mart ayı beklentilerinde yıllık bazda tahmini yüzde 6,7 olarak açıklanan AB uyumlu tüketici fiyat endeksi (TÜFE), son olarak yüzde 6,5 olarak kaydedildi.

Aylık bazda ise enflasyondaki artışın yüzde 1 olduğu belirtildi.

İtalyan hükümeti, artan enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için 16 milyar avrodan fazla harcama yaptı.

AA / Barış Seçkin - Ekonomi

Enflasyon, Enerji, İtalya, Mart, Ekonomi, Haberler

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