İtalya'da enflasyon Kasım 1990'dan bu yana en yüksek seviyede - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'da enflasyon Kasım 1990'dan bu yana en yüksek seviyede

AA - Barış Seçkin - Ekonomi
 - Güncelleme:
İtalya'da enflasyon Kasım 1990'dan bu yana en yüksek seviyede

İtalya'da nisanda yüzde 6 olan yıllık enflasyon, petrol ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle mayısta yüzde 6,8'e çıkarak Kasım 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İtalya'da nisanda yüzde 6 olan yıllık enflasyon, petrol ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle mayısta yüzde 6,8'e çıkarak Kasım 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), mayıs ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,8 arttı, yıllık bazda da yüzde 6,8'e ulaştı.

ISTAT açıklamasında, "Nisan ayındaki yavaşlamanın ardından enflasyon yeniden hızlandı ve Kasım 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." denildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, konut, kişisel bakım ve gıda ürünü fiyatlarında artış olduğu belirtildi.

AA / Barış Seçkin - Ekonomi

İtalya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title