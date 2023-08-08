İtalya'da Bankalara Ek Vergi Kararı Avrupa Borsalarını Etkiledi

İtalya hükümetinin bankalara yüzde 40 ek vergi uygulanması kararı Avrupa borsalarında düşüşe neden oldu. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,23 kayıpla kapandı. FTSE 100, CAC 40, DAX ve FTSE MIB 30 endeksleri de değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise düşüşle seyrediyor.