İtalya Başbakanı Meloni, AB Liderler Zirvesi'nin sonuçlarından memnun

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, Ukrayna'ya mali destek ve AB-Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasına ilişkin görüşmelerinden sağduyunun galip çıkmasından memnun olduğunu söyledi.

AB'nin de merkezinin bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de üye ülkelerin liderlerinin katıldığı zirvenin ilk gün oturumlarının ardından Meloni, İtalyan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Meloni, zirvenin ilk gününde Ukrayna'nın gelecek 2 yıl için desteklenmesi ve de AB ile MERCOSUR arasında imza sürecinde olan serbest ticaret anlaşmasını görüştüklerini belirtti.

Meloni, özellikle Ukrayna'nın mali açıdan desteklenebilmesi için gündemde olan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına ilişkin zirvede aldıkları karar için "Sağduyunun galip gelmiş olmasından, gerekli kaynakların güvence altına alınabilmiş olmasından ve bunun hukuki ve mali açıdan sağlam bir temele sahip çözümle yapılmış olmasından memnunum." dedi.

Dondurulmuş Rus varlıkları konusunda en önemli kararı, birkaç gün önce onları bloke ederek ve geri verilmeyeceklerini garanti altına aldıklarını hatırlatan Meloni, "Sonuçlarda, AB'nin açıkça yürürlükteki mevzuata uygun şekilde bu varlıkların kullanımını, özellikle de vereceği kredinin geri ödenmesi için değerlendirmeyi saklı tuttuğu belirtiliyor. Ancak bu halen ilerlemesi gereken bir çalışmadır." diye konuştu.

Meloni, İtalya'nın da bazı çekincelerinin bulunduğu AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasına ilişkin de "MERCOSUR zirvesinin ertelenmesi için çalışılıyor. Bu da bize, çiftçilerimizin talep ettiği yanıtları verebilmek, ürünlerimiz için gerekli koruma önlemlerini sağlamak ve böylece söylediğimiz gibi, tüm güvencelere sahip olduğumuzda anlaşmayı onaylayabilmek için birkaç hafta daha kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, "Her iki ana konuda da sağduyunun galip geldiğini söyleyebilirim ve bu nedenle bu uzun günün sonuçlarından memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

AB üyesi ülkelerin liderleri, Ukrayna'nın 2026-2027 için finansman ihtiyacının, Rusya'nın dondurulmuş varlıkları yerine 90 milyar avroluk ortak borçlanmayla giderilmesinde anlaşmıştı.

Liderler, MERCOSUR anlaşmasıyla ilgili de imzanın ertelenmesi konusunda uzlaşmıştı.