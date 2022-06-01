İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia yeniden Bodrum'da - Haberler

İtalya bayraklı kruvaziyer Costa Venezia, yeniden Bodrum Limanı'na demirledi.

İzmir Limanı'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırılan 323 metre uzunluğundaki gemide, 1339 yolcu ile 1081 personelin bulunduğu belirtildi.

Çoğu Alman, İtalyan ve İspanyol yolcular işlemlerin ardından gemiden ayrılarak Kumbahçe, Paşatarlası ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Bazı turistler, ilçedeki tarihi yerleri gezdi.

Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde demir alacak kruvaziyer, 18 Mayıs'ta da ilçeye gelmişti.