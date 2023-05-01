İsviçre'de bandrol,barkot ve güvenlik mürekkebi skandalı

84 ülkede faaliyet gösteren para güvenliği, bandrol, barkot ve güvenlikli mürekkep üreticisi İsviçre firması SICPA SA rüşvet verme suçundan 81 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

84 ülkede faaliyet gösteren para güvenliği, bandrol, barkot ve güvenlikli mürekkep üreticisi İsviçre firması SICPA SA rüşvet verme suçundan 81 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Şirketin eski yöneticilerinden biri 170 gün hapis cezasına aldı.

İsviçreli Banknot mürekkep üreticisi SICPA SA, Rüşvet davasında suçlamaları kabul edere 81 milyon euro (2 milyar TL) ceza aldı.

Suçlamaları kabul ettiler

SICPA SA, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesini önlemek için gerekli önlemleri almadığını kabul etti. İsviçre savcılığı şirkete toplam da 81 milyon CHF (2 Milyar TL) tutarında tazminat ödemeye hükmetti. Ceza İsviçre Başsavcılığı (OAG) bülteniyle duyuruldu.

Rüşvet ve yolsuzluk ana gerekçe

Yargılamalar, SICPA çalışanlarının Brezilya, Kolombiya ve Venezuela'da işlerin yürütülmesinde kamu görevlilerine rüşvet vermesini mümkün kılan organizasyonel eksiklikleri tespit etti. Organizasyonel eksiklikler özellikle kurumsal yönetişim, risk yönetimi ve uyum alanlarında belirlendi.

Eski CEO'ya zimmet, rüşvet ve kara para aklamadan hapis cezası

Yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi Ceza kararında İsviçre Savcılığı, SICPA'nın eski CEO'su, yabancı kamu görevlilerine rüşvet vermekten suçlu bulunarak 170 gün şartlı hapis cezasına çarptırıldı. Kararda, 2009-2011 yılları arasında Kolombiya ve Venezüella pazarlarında üst düzey yetkililere rüşvet verdiği belirtiliyor. Aynı CEO hakkında hakkında zimmete para geçirme ve kara para aklama şüphesiyle yürütülen dava ise devam edilmesine karar verildi.

Cezaya itiraz etmeyecekler

Savcılığın web sitesinde yayınladığı habere göre SICPA ve CEO'su, nihai ceza kararlarına itiraz etmeyeceklerini suçu ve cezayı kabul ettikleri duyuruldu.

84 ülkede faaliyet gösteriyorlar

SICPA, İsviçre merkezli, banknot ve değerli evrak güvenliğinde uzman firma, güvenlik mürekkepleri üretimi ile 84 ülkede faaliyet gösteren İsviçreli şirket, merkez bankalarının banknotlarına mürekkep tedarik ediyor. Pasaport, çek gibi değerli dokümanlara da güvenlik mürekkebi üreten firma.

Şirket dünyanın bir çok ülkesinde para basımında kullanılan özel güvenlikli mürekkep ve vergi denetimi için kullanılan vergi pulları ve bandrol üretimi yapmakta. Son yıllarda Brezilya, Fas ve Nijerya hükümetleri ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bir çok sorgulama geçiren Firma, Brezilya da yapmış olduğu sözleşmede rüşvet iddialarını kabul etti.

Türkiye'deki faaliyetlerinin çoğuna son verilmişti

Sahte ve kaçak ürünlerin önlenmesini sağlamak amacıyla kurulan firma, Türkiye'de de 2008'den itibaren bandrol üretim ihalesini 2020 yılına kadar yapmıştı. Bandrol tedarik işini de yapan firmanın işine 2020 yılında son verilmişti. SICPA, Müze ve Gezi yerleri girişlerinin kontrol ve işletme işini 10 yıllığına almış ve hala işletmenin yanı sıra güvenlikli mürekkep teminine devam etmekte. - İSTANBUL