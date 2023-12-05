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İsviçre Bankası Pictet, Amerikalı vergi mükelleflerine yardım ettiği için 123 milyon dolar ceza ödeyecek

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İsviçre merkezli banka Pictet'in, Amerikalı vergi mükelleflerinin off-shore hesaplardaki varlıklarını ve gelirlerini gizlemelerine yardımcı olduğu gerekçesiyle yaklaşık 123 milyar dolarlık ceza ödeyeceği bildirildi.

İsviçre merkezli banka Pictet'in, Amerikalı vergi mükelleflerinin off-shore hesaplardaki varlıkları ve gelirlerini gizlemelerine yardımcı olduğu gerekçesiyle yaklaşık 123 milyar dolarlık ceza ödeyeceği bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, İsviçreli banka Pictet'in Amerikalı vergi mükellefleriyle off-shore hesaplardaki varlıkları ve gelirleri gizlemek için işbirliği yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bankanın İsviçre ve diğer yerlerdeki 1637 gizli banka hesabında 5,6 milyar doların üzerinde varlığı saklamak ve bu hesaplardan elde edilen geliri ABD Gelir İdaresinden (IRS) gizlemek için Amerikalı vergi mükellefleriyle işbirliği yaptığı aktarıldı.

İsviçre'de ve başka yerlerde söz konusu bankada hesabı olan Amerikalı vergi mükelleflerinin 2008 ile 2014 yılları arasında yaklaşık 50,6 milyon dolarlık vergi kaçırdığı belirtilen açıklamada, bankanın yapılan anlaşma doğrultusunda ABD Hazinesine yaklaşık 123 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, bankanın anlaşma kapsamında hizmetlerinin gelecekte vergi kaçakçılığı amacıyla kullanılmasına karşı koruma sağlamak amacıyla önlemler uygulayacağı ve soruşturmada yetkililerle işbirliği yapacağı da kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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