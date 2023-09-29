İşverenlere teşvikler ve destekler devam edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ve SGK aracılığı ile istihdamı artırmak amacıyla işverenlere çeşitli teşvikler ve destekler verdiklerini belirtti. Bakan Işıkhan, çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözülebilmesi, çalışma barışının sağlanması ve istihdamın artırılması için işverenlerin, çalışanların ve kamu yönetiminin uyum içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ve SGK aracılığı ile istihdamı artırmak amacıyla işverenlere çeşitli teşvikler ve destekler verdiklerini belirterek, "2003'ten bu yana, yatırımları geliştirmek ve yeni iş ortamları oluşturmak için yine işverenlerimize en kapsamlı ve en yüksek tutarlı teşvikleri sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde Ataşehir'deki MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çalışma hayatının insan onuruna yaraşır ve sağlıklı olarak işleyebilmesi için çalışanlar, işverenler ve kamu yönetimi arasında diyalog ve istişare süreçlerinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Bakanlığın buradaki rolünün diyalog, istişare ve uzlaşı ortamını sağlamak ve bunu kurumsal hale getirmek olduğunu dile getiren Işıkhan, "Biz endüstri ilişkilerinin 3 sosyal tarafını yani kamu, işveren ve çalışanları sosyal ortak olarak görüyoruz. Zira değişen endüstri ilişkileri ortak hareket etmenizi de adeta zorunlu kılıyor. Hiç kuşkusuz işçi, işveren ve kamu yönetiminin temsil ettiği sosyal ortakların uyum içinde hareket etmesi, çalışma barışını sağlama, ekonomiyi büyütme ve istihdamı artırmada güçlü bir etkendir." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, çalışma hayatının yapısal sorunlarının çözülebilmesi, çalışma barışının sağlanması ve istihdamın artırılması için bu üçlü yapıda yer alan her aktörün çok önemli rolü olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı'nda devletimizi, istihdam şartlarını kolaylaştıran, çalışma hayatını düzenleyen, işverenin ve girişimcinin önünü açan, işçinin ve diğer çalışanların hakkını koruyan bir aktör olarak görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Salgın ve deprem gibi ülkenin içinden geçtiği kritik süreçlerde TİSK'in milli bir duruş sergilemesinin gurur verici bir husus olduğunu belirten Işıkhan, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olarak gördüğü TİSK'in yönetici ve üyelerine teşekkür etti.

"Amacımız müreffeh bir toplumu oluşturmak"

Bakan Işıkhan, hükümet olarak işverenlerin yatırım yaparak daha fazla çalışan istihdam etmesi için her türlü gayreti gösterdiklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta İŞKUR ve SGK aracılığı ile istihdamı artırmak amacıyla işverenlerimize çeşitli teşvikler ve destekler veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 2003'ten bu yana, yatırımları geliştirmek ve yeni iş ortamları oluşturmak için yine işverenlerimize en kapsamlı ve en yüksek tutarlı teşvikleri sağlamaya da devam edeceğiz. Amacımız tüm bireylerin mutlu olduğu müreffeh bir toplumu oluşturmaktır. Bunun en önemli hedefi ise herkese iş ve AŞ fırsatı vermektir."

İşsizlikle mücadele, istihdamı artırma, yatırım ortamını iyileştirme ve işverenlere destek konusunun temel stratejik hedefler arasında olmaya devam edeceğini aktaran Işıkhan, "Bu dönemde bütün işverenlerimizden, sivil toplum kuruluşlarımızdan ve paydaşlarımızdan beklentimiz, diyalog ve iletişim kanallarını açık tutmalarıdır. Bildiğiniz gibi son dönemlerde atılan adımlarla enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu artık her geçen gün daha iyi bir şekilde görebilmekteyiz." ifadelerini kullandı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da TİSK olarak asgari ücrette vergi dilimleri ve matrahı konularının güncellenmesi, iş hukuku mevzuatının yeni gelişmelere uyumlu hale getirilmesi, toplu iş sözleşmeleri süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve kayıt dışı istihdam konularında caydırıcı cezaların getirilmesi yönündeki taleplerini Bakan Işıkhan'a iletti.

Toplantıya, Bakanlık bürokratlarının yanı sıra SGK, İŞKUR ve Mesleki Yeterlilik Kurumu yöneticileri de katıldı.