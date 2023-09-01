İşverenler kalifiyeli eleman ve ara eleman sıkıntısı çekiyor

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, odanın Ağustos ayındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Çapraz, Karabük Valiliği görevine atanan Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Ali Hasan Köse, KBÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Karışık ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan İsmail Demir'e hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduklarını belirtti.

İktisadi Kalkınma Vakfı'nın yeni Yönetim Kuruluna seçildiğini, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldıklarını ifade eden Çapraz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun vesilesiyle 3 sorun ve 3 çözüm önerisi ile talepleri Cumh8urbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini belirtti.

Batı Karadeniz bölgesi ve ülkenin ihracatının artırılması için gerekli olan Filyos Liman ve demiryolu ağının geliştirilmesi gerektiğini aktaran Çapraz, "Ülkemizin dışa açılım ve ihracat kapasitesinin artması Filyos Limanı sayesinde olacaktır. Orta Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinin sanayileşmesin önü bu sayede açılacaktır. Cumhurbaşkanımızın hedefindeki 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma adına çok büyük katkı sağlayacaktır. Filyos limanı aynı zamanda, Marmara'nın yükünü azaltacaktır. Batı Karadeniz bölgemizde kurulu olan ve ihracata çalışan ve çalışmak isteyen firmalara kullandırılması ve aynı zamanda konteyner limanı haline getirilmesini istirham ediyoruz. Bu konu ile ilgili hem KARDEMİR açısından hem de Karabüklü haddeciler açısından bir belirsizlik var. Bizim ricamız, bizler de o limanı kullanarak ihracatımızı geliştirebilelim. Üyemiz KARDEMİR A.Ş, özel sektörün işlettiği bir limanı kullanmakta. Yine üyemiz Karabüklü Özel Sektör Haddecileri ürünlerini Gebze, Dilovası'nda bulunan limanlardan sevk edebilmekteler. Bu durum, bizlere ek bir külfet getirmekte. Yine bu meyanda, ülkemizde navlun fiyatlarını düşürebilmek ve limanlara üretilen ürünleri taşıyabilmek adına demiryolu taşımacılığına daha fazla önem verilmesini arzu ediyoruz. Tüm illeri birbirine ve en yakın limanlara demir yolu ile bağlarsak ve vagon sayımızı artırırsak ülkemizdeki yüksek navlun ücretleri ile baş edebilir ve daha fazla ihracat yapabiliriz diye düşünüyoruz" dedi.

Kalifiyeli eleman, ara eleman sıkıntısı sürüyor

Kalifiyeli eleman ve ara eleman konusunda sıkıntılar yaşandığını aktaran Çapraz, "Diğer önemli bir konu, Mesleki ve Teknik Eğitim konusu. 'Meslek Lisesi Memleket Meselesi' şiarıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve geçlerimizin istihdamının sağlanmasında büyük önem arz eden bu konu, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon belgesinde tescillenmiştir. TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında Okul-Sanayi İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Bu istikamette meslek liseleri teşvik edilmeli, desteklenmeli, özendirilmeli ve buradan mezun olan öğrencilerimize direkt olarak iş imkanı sağlanmalıdır. Yapılan çok güzel uygulamalar elbette var. Ama daha fazla destek ve teşvik uygulanmadır. Aslında bizler sanayide çırak değil, geleceğin iş sahiplerini ve meslek sahiplerini yetiştirmek işitiyoruz" diye konuştu.

"Üreticiyi teşvik edici uygulamalar ortaya konmalı"

"Yatırımcıyı desteklemek adına katma değerli üretime geçiş için seçici kredi ve teşvikler verilebilir" diyen Çapraz, şunları kaydetti:

"Aynı meyanda, büyükşehirlerdeki yoğunluğu azaltmak adına, geri kalmış bölgelerde bu yatırımlar desteklenebilir, köye dönüşler teşvik edilebilir. Katma değerli üretime yatırım yapmak isteyen ve insan gücünü büyükşehirlerden transfer etmek isteyen yatırımcılara maaş ve SGK destekleri verilebilir. Bunlara ilave olarak, sektörlerle ile ilgili yatırım teşvikleri artırılmalı, makine ve ekipman alımı ile ilgili KOSGEB destekli teşvikler desteklenmeli. Yenilenebilir enerji ile ilgili yatırımlar büyük önem arz etmekte. Bu tip yatırımların önü açılmalı ve desteklenmeli." - KARABÜK