İSU Genel Kurulunda 2024 Yılı Yatırım Planları Görüşüldü

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2024 yılı yatırım planları ve bütçesi ele alındı. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, gelecek yıl yapılacak yatırımlar hakkında sunum yaparken, 2024 yılı tahmini gelir ve gider bütçeleri de açıklandı. Toplantıda ayrıca gelecek yılın gelir ve gider bütçeleri onaylandı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğünün 2023 yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'ndeki toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, 2024 yılı performans programı ile 2024 yılı gelir ve gider bütçesinin görüşüldüğü genel kurulda, 2024 yılında yapılacak yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Sağlık, 2023 yılı tahmini gelir bütçesinin 3 milyar 580 milyon lira olduğunu, 2024 yılı tahmini gelir bütçesinin ise 7 milyar 115 milyon olarak öngörüldüğünü belirterek, 2023 yılı gider bütçesinin 4 milyar 430 milyon lira, 2024 yılı gider bütçesinin de 8 milyar 85 milyon lira olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Gelecek yılın gider bütçesinin yüzde 19'unun personel gideri, yüzde 39'unun mal ve hizmet alımı gideri, yüzde 38'inin de sermaye giderleri olacağına işaret eden Sağlık, "2024 yılında 437,5 kilometre içme suyu, 202,8 kilometre atık su, 30,7 kilometre yağmur suyu, 15 terfi merkezi, 34 su deposu, 10 fosseptik, 2 içme suyu arıtma tesisi ve 1 hizmet binası yapacağız. Bütçemizin yüzde 44'ünü yatırımlarda kullanacağız." diye konuştu.

Sağlık, geleceği planladıklarına, 2060 yılı projeksiyonunu ele aldıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Kocaeli nüfusu 2060 yılında 4 milyona ulaştığında yıllık 370-380 bin ton suya ihtiyacımız olacak. Şu anda 260 milyon metreküp kapasiteye sahibiz. DSİ'den İhsaniye ve Avcıdere barajlarını istedik. İkisi toplamda yıllık 25 milyon metreküplük destek sağlayacak. DSİ ile ortak yürüttüğümüz bir diğer projemiz ise Sakarya Hendek'te yapımı devam eden Ballıkaya Barajı'dır. Barajın yüzde 42'sinde anlaştık. Barajın yüzde 42'si, yılda 80 milyon metreküp arıtılmış su demek. Bu su geldiğinde, aslında bizim açımızdan problem bitiyor ancak durmuyoruz. Gebze'de Cumaköy ve Denizli göletlerini devreye aldık. Önümüzdeki yıl Çenedere'yi alacağız. Namazgah Barajı'nın önümüzdeki yıl iletim hatlarını yapmak için kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Sepetçi bölgesinde yapılacak 5 bin konutluk TOKİ projesinin suyunu Namazgah Barajı'ndan karşılayacağız. Kocaeli anormal bir kuraklık yaşamadığı sürece susuzlukla karşılaşmayacaktır."

Daha sonra gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurulda, gelecek yılın gelir bütçesi 7 milyar 115 milyon lira, gider bütçesi 8 milyar 85 milyon lira olarak onaylandı.