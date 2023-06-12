İstikbal Mobilya, Irak'taki 12. Mağazasını Açtı

İstikbal Mobilya, yurt dışındaki yatırımları kapsamında Irak'taki 12. mağazasını Erbil'in Kesnezan bölgesinde açtı. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında pazar payını artırarak yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. İstikbal'in son yatırım rotası, 12. mağazasını açtığı Irak oldu. Yurt dışındaki mağaza sayısını 175'e ulaştıran İstikbal, 57 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

İstikbal Mobilya, yurt dışındaki yatırımları kapsamında Irak'taki 12. mağazasını Erbil'in Kesnezan bölgesinde açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstikbal Mobilya, yurt içinde ve yurt dışında pazar payını artırarak yeni yatırımlarla büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

İstikbal'in son yatırım rotası, 12. mağazasını açtığı Irak oldu. Kesnezan bölgesinde Iraklıların hizmetine giren İstikbal Mobilya'nın açılışına mağaza sahibi Dler Haji, İstikbal İhracat Müdürü Hülya Bal, İstikbal yöneticileri ve bölge halkı katıldı. Erbil'e bağlı Kesnezan'ın prestijli bölgesinde açılan mağaza, toplamda 1160 metrekareden ve 2 kattan oluşuyor.

Yurt dışındaki mağaza sayısını 175'e ulaştıran İstikbal, 57 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

"Hedefimiz, dünyanın ilk 5 mobilya markası arasında yer almak"

Açıklamada, açılışta yaptığı konuşmaya yer verilen İstikbal İhracat Müdürü Hülya Bal, 65 yıllık köklü bir geçmişi olan İstikbal ile dünyanın ilk 5 mobilya markası arasında yer almak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bal, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz mağazamızın markamıza, müşterilerimize ve yatırımcımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.