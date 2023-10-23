"İstihdamda süreci doğru okumalıyız"

Bursa İstihdam Zirvesi'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'de de uzay ve havacılığın, yüksek teknolojinin konuşulduğu bir dönemde sürecin doğru okunması gerektiğini belirterek, gençlerin kariyer planlarını da çağın gereklerine göre yapması gerektiğini söyledi.

Bursa İstihdam Zirvesi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ilçe belediye başkanları, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, ticaret odaları, sanayi bölgeleri temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı zirvenin panel bölümünde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, istihdamın artmasına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kariyer planlaması

Kadın istihdamından gençlerin kariyer planlamasına, meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine burslardan kırsal kalkınmaya kadar pek çok alanda istihdama yönelik projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, teknolojinin geldiği noktayı görerek, ona göre hareket ettiklerinin altını çizdi. Belediyeleri günümüzde ilana çıkıp eleman ihtiyacı karşılayan yer olarak görmenin mümkün olmadığını vurgulayan Başkan Aktaş, "İstihdam önem verdiğimiz bir konu. Teknolojinin geldiği noktaya göre planlama yapıyoruz. Kırsal kalkınmada tersine göç için çalışıyoruz. Gençlerimizin doğru iş kollarına yönelmesi sağlıyoruz. Süreci iyi okumak lazım. Burası 85 milyon nüfuslu bir ülke. Uzay, havacılık ve yüksek teknolojiyi konuşuyoruz. Gençler bu süreci doğru okumalı ve ona göre kariyer planlaması yapmalı. Dünya artık farklı bir istikamete gidiyor. Yapay zeka, çevresel danışmanlık, bioteknoloji uzmanlığı gibi yeni ihtiyaçlar doğuyor. Eskiden bankalarda bir sürü memur vardı. Artık işlerimizi akıllı telefonlarla hallediyoruz. Bankalar sürekli personel azaltıyor. Değişim kaçınılmaz ve bizim bu değişime ayak uydurmamız gerek" dedi.

Kadın istihdamı

Kadın istihdamının üzerinde önemle durdukları bir konu başlığı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, 2005 yılından beri faaliyette olan Bursa sanat ve mesleki eğitim kursları sayesinde, 40'lı 50'li yaşlardan sonra sektör değiştiren, farklı iş alanlarına yönelen ve kendi işini kuran çok sayıda kursiyer olduğunu hatırlattı. Kadın istihdamına yönelik olarak üreten kadın kooperatiflerine önemli destekler sağladıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Biz göreve geldiğimizde 6 tane üreten kadın kooperatifi vardı. Şuan sayı 38'lere çıktı. Onlara e-ticaret, markalaşma ve kooperatifleşme konularında destekler veriyoruz. Makine, ekipman desteklerinin yanında onlar için pazar oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kırsal kalkınma

Kırsalda istihdam imkanlarını artırarak, kente göçün önüne geçmek için önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Göreve geldiğimizde 97 çalışanı olan ve sadece sebze halini işleten Tarım A.Ş. şirketimiz vardı. Şuanda personel sayısı 1503. Sahil bakımları, yeşil alan düzenlemeleri ve ilaçlama gibi hizmetleri bu şirketimiz görüyor. Daha önce özel şirketlere yaptırdığımız bu işleri kendimiz yaparak hem maliyetleri düşürüyoruz hem de elde ettiğimiz tasarrufla ise çiftçimize fide, fidan, tohum destekleri yapıyoruz. Tek bir örnek vereyim. Keles'te kapanmak üzere olan süs bitkileri kooperatifi vardı. Onu tekrar işler hale getirdik. Böylelikle hem üretim maliyetlerini düşürdük hem de bölge çiftçimize sadece bu yıl 19,5 milyon TL ödeme yaptık" dedi.

İki yıl önce kurulan BURSKOOP ile 5 bin meslek lisesi ve 5 bin üniversite öğrencisine burs verdiklerini, Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi ile gençlerin doğru kariyer planlaması yapmalarına destek olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Kariyer planlamasında ilk iş ailede başlıyor. Anne babalar olarak çocuklarımızı iyi tanımıyoruz ve ille doktor olsun, öğretmen olsun istiyoruz. Belki çocuğun bu alanlara hiç ilgisi yok ama biz yanlış yönlendiriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA