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İstihdam Sayısı Geçen Yıla Göre Arttı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam sayılarını paylaşarak, istihdam edilenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranının ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 49,6 olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam sayılarını paylaşarak, istihdam edilenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranının ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 49,6 olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu.

Paylaşımında, işsizlik oranlarının ise OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerine uygun olarak devam ettiğini bildiren Bakan Işıkhan, "İşsiz sayısı 2024 yılının ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 8,8 seviyesine geriledi" ifadelerini kullandı.

"İşgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artış ile yüzde 54,4 olarak gerçekleşti"

Paylaşımında, işgücünde hem geçen çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine göre artışın devam ettiğini kaydeden Işıkhan, "İşgücü 2024 yılı ikinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 862 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk çeyreğine göre ise 228 bin kişi artış gösterdi" dedi.

Genç nüfusta işsizlik oranının 2023 yılının ikinci çeyreğine göre 1,4 puanlık azalış gösterdiği bilgisini veren Bakan Işıkhan, oranın yüzde 16,3 seviyesine gerilediğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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