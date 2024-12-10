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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekim ayında istihdam oranının 0,2 puan artarak yüzde 49,9'a ulaştığını açıkladı. İşsizlik oranı ise yüzde 8,8 olarak belirlendi. Bakan Işıkhan, gençler ve kadınlar için çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmeleri amacıyla sürdürülen politikaları vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu olarak atılan adımlar neticesinde istihdam oranının 0,2 puan artarak yüzde 49,9'a ulaştığını açıkladı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En büyük önceliklerimizden olan istihdam ve işgücüne katılım oranında artış devam ediyor. OVP hedefleriyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlarla ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. Böylelikle istihdam oranında tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. İşsizlik oranı 0,1 puan artışla yüzde 8,8 oldu. İşsizlik son 18 aydır tekli hanelerde seyrediyor" dedi.

Bakan Işıkhan, "İşgücümüz ekim ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artış ile yüzde 54,7 olarak gerçekleşti. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gençlerimizin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla rol üstlenmesi amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Yüzyılını yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hamleleriyle şekillendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İstihdam Oranı Tarihi Zirveye Ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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