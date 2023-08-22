İstihdam Endeksi Yıllık Yüzde 3,3 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde istihdam endeksi yıllık yüzde 3,3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ikinci çeyrek (Nisan - Haziran) İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 arttı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 8,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,3 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 111,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 111,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,3, inşaat sektöründe yüzde 126,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,2 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,1 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,1 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 12,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,3, inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 113,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 111,8, inşaat sektöründe yüzde 111,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 116,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 108,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 105,6, inşaat sektöründe yüzde 109,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 144,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 144,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 147,2, inşaat sektöründe yüzde 124,0, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 146,7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,8, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 12,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,2, inşaat sektöründe yüzde 10,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 1,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 arttı. - ERZİNCAN