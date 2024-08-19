İstihdam Artışı Devam Ediyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam dostu politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edecek, yüzyılın istihdam kalkınmasını tüm kesimlerimizin desteğiyle birlikte başaracağız" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2'nci çeyrek iş gücü istatistiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Çalışma hayatını destekleyen politikalarımız sayesinde istihdamımız artmaya devam ediyor. İstihdam edilenlerin sayısı beklentilerimiz doğrultusunda 2024 yılının 2'nci çeyreğinde, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. İşsizlik oranlarında ise OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun seyir devam ediyor. İşsiz sayısı 2024 yılının 2'nci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 8,8 seviyesine geriledi. İş gücünde hem geçen çeyreğe hem de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış devam ediyor. İş gücü 2024 yılı 2'nci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 862 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk çeyreğine göre ise 228 bin kişi artış gösterdi. Genç nüfusta da işsizlik oranı 2023 yılı 2'nci çeyreğine göre 1,4 puanlık azalış ile yüzde 16,3 seviyesine geriledi. İstihdam dostu politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edecek, yüzyılın istihdam kalkınmasını tüm kesimlerimizin desteğiyle birlikte başaracağız."