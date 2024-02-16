İSTİB Toplantısında Kooperatifçilik Konuşuldu

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) "Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor" toplantılarının bu ayki konusu kooperatifçilik oldu.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kooperatifçilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurcan Turan ve Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Leyla Ayvazoğlu konuştu.

İSTİB Meclis Başkanı Kasap, kooperatifçiliğin ülke ekonomisi için önemine dikkati çekerek, tarım kooperatiflerinin, kolektif üretim sayesinde çiftçi gelirlerine yaptığı olumlu etkilerle ekonomik kalkınma ve kırsal kalkınmanın itici gücü haline gelebileceğini belirtti.

Kasap, "Kooperatifçilik, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikaları için güçlü bir enstrümandır." ifadesini kullandı.

Gülsüm Gözde Ayanoğlu, kadın kooperatiflerinin yöresel ve coğrafi işaretli ürünler konusunda etkili olmaya başladığını belirtti.

Prof. Dr. Turan da kooperatiflerin özerk bir yapıya sahip olduklarına işaret ederek, "Kooperatifler sırtını devlete yaslamamalıdır. Ortaklar kendi güçleriyle nasıl daha iyi olabilirler bunu bulmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.