İSTİB, Kurban Bayramı için gerekli önlemleri aldı

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Kurban Bayramı döneminde Tuzla Aydınlıköy'de bulunan Canlı Hayvan ve Et şubesinde vatandaşların sağlıklı kurbanlık hayvan temin edebilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "İSTİB olarak bu Kurban Bayramı döneminde de Tuzla Aydınlıköy'de bulunan Canlı Hayvan ve Et şubemizde vatandaşlarımızın sağlıklı kurbanlık hayvan temin edebilmeleri maksadıyla gerekli tüm önlemleri almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kopuz yaptığı yazılı açıklamada Kurban Bayramı mesajını paylaştı.

Kurban Bayramı'na bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu bayramın alameti farikası olan kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirecek olan hacı adaylarının ve kurban ibadetini yerine getirebilenlerin ibadetlerinin Cenab-ı Allah katında makbul olmasını niyaz ediyorum. Toplumsal birliktelik ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi için çok önemli olan bayramların, milletimizin hamuruyla yorulduğu vefa, yardımlaşma, şefkat gibi hasletleri en güzel şekilde yaşamamıza, bilhassa büyük deprem felaketinde yetim kalan yavrularımıza, ailesi, yakınları vefat etmiş olan kardeşlerimize olan insani görevlerimizi hassasiyetle yerine getirmemize vesile olacağına inanıyorum.

İSTİB olarak bu Kurban Bayramı döneminde de Tuzla Aydınlıköy'de bulunan Canlı Hayvan ve Et şubemizde vatandaşlarımızın sağlıklı kurbanlık hayvan temin edebilmeleri maksadıyla gerekli tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Bu kapsamda hayvan giriş ve çıkış işlemleri 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" uyarınca yapılmaktadır.

Vatandaşlarımıza ve üyelerimize TSE tarafından kalibrasyonları onaylanmış ve damgalanmış kantarlarda tartı hizmeti verilmektedir. Ayrıca İSTİB Canlı Hayvan ve Et Şubesi, hayvan ve halk sağlığının korunması çalışmaları kapsamında İstanbul Valiliği tarafından ilimiz Anadolu yakası karantina bölgesi olarak ilan edilmiş olup, kamuya bu konuda tesisinin imkanlarını kullandırarak hizmet vermektedir."

Kopuz, Türk milleti başta olmak üzere, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın Türk milletine sağlık ve esenlik getirmesi, insanlığın barış ve selametine vesile olması temennisini paylaştı.