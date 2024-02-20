İSTİB Heyeti Dubai'de Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı'nı Ziyaret Etti

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) heyeti Dubai'de düzenlenen Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı'nı ziyaret etti.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap başkanlığındaki heyette, İSTİB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Recep Salih Al, İSTİB Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Tekinaslan, Zülküf Kopuz, Zeki Aslan, Meclis Üyeleri Şerafettin Taştan, İsmail Boğaz, Memet Yalçın, Hasan Acar, Ahmet Arslan, Turgay Özen, Selim Küçükkaya, Cemal Parlak, İhsan Korkmaz, Necip Kuzu, Yılmaz Polat ve Necati Yıldırım yer aldı.

Dün açılan Dubai Gulfood Fuarı, 24 Şubat'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

İSTİB heyeti, Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğunu da ziyaret ederek Başkonsolos Onur Saylan ile ticaret ataşeleri Ersoy Erbay, Muhammed Emin Erkal ve Bilal Ünverdi ile iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi konusunu görüştü.